RIAPERTURE L'Italia riapre dal 26 aprile: ristoranti anche la sera, solo all'aperto Resta il coprifuoco dalle ore 22. Draghi: "Rischio ragionato del governo". Speranza: "Chi rifiuta AstraZeneca finisce in fondo alla lista"

Anticipato al 26 aprile il ritorno delle zone gialle, con una differenza sostanziale: la precedenza sarà data alle scuole, in presenza al 100% tranne che nelle zone rosse, e alle attività all'aperto, comprese quelle sulla ristorazione, che dunque tornano a lavorare anche di sera, fino alle 22 perché il coprifuoco per ora resta. Stesso dicasi per spettacoli, cinema, parchi tematici. Purché all'aperto, dove il pericolo contagio si riduce notevolmente. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato di “rischio ragionato” che si prende il governo, e che si fonda su una premessa.

Il ministro Speranza ha illustrato il calendario delle riaperture, valutato di volta in volta sulla base dei dati e della campagna vaccinale: la previsione è che dal 15 maggio si possa tornare nelle piscine all'aperto, dal 1 giugno via alle palestre e un mese dopo alle attività fieristiche. Gli spostamenti potranno avvenire tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi.



A proposito di vaccini, Speranza ha confermato che AstraZeneca è sicuro ed efficace, non risultano per ora crolli di prenotazioni. L'incremento sui casi totali non diminuisce più di tanto (15.943 su 327.704 tamponi). Tanti però i ricoveri ordinari in meno, oltre 800 (24.743, -844), lento calo per terapie intensive (3.366, -51); sono le vittime a rimanere sempre troppo alte, 429 (116.366). Emilia Romagna pronta a partire coi vaccini agli ultra 60enni: da lunedì 26 aprile si prenota la fascia 65-69 anni, due settimane dopo quella dai 60 ai 64. Sono oltre 1200 i nuovi positivi in Regione (1.275, 24.710 tamponi, tasso di incidenza 5,1%); continua la discesa dei ricoveri ordinari, un centinaio in meno (2.365, -99) mentre sono stabili le terapie intensive (313, +1). 42 le vittime, 2 a Rimini (+110, 54 sintomatici). Nel Regno Unito la tendenza è un netto calo dei contagi, dopo oltre 3 mesi di lockdown e una campagna di vaccini giunta ad oltre 41 milioni di dosi somministrate. Si ammala una persona su 500 circa, su una media di tamponi attorno a un milione al giorno.

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e di Roberto Speranza, ministro della Salute

