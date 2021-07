L'Italia riparte, boom del Pil nel secondo trimestre a +2.7%

Segnali incoraggianti dall'economia. Nel secondo trimestre del 2021 il Pil italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Lo comunica l'Istat in base alle stime preliminari. La crescita acquisita per il 2021 è del 4,8%. Negli ultimi 5 mesi gli occupati crescono di "oltre 400 mila". Rispetto a febbraio 2020, il numero di occupati segna un meno di oltre 470 mila unità. La disoccupazione scende a giugno, al 9,7% (-0,5 punti) e torna, dopo cinque mesi, sotto la soglia del 10%. Inflazione in aumento, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dello 0,3% su base mensile e dell'1,8% su base annua.