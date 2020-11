SECONDA ONDATA L'Italia verso il Natale: calano i positivi ma non le prevenzioni

È stato registrato ieri, per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, un calo di positivi in Italia. Nonostante l'andamento favorevole, che si inizia a registrare, prevenzione e attenzione non vanno sicuramente diminuite e, a questo proposito, il Presidente del Consiglio si sta rivolgendo a Macron e alla Merkel per stabilire un protocollo unanime europeo. Conte afferma infatti che, se il trend si conferma, a Natale non ci saranno più zone rosse, ma ciò non consentirà incontri allargati, spostamenti e vacanze sulla neve. Intanto il Ministro della Salute, Speranza, ha firmato l'ordinanza, valida fino al 3 dicembre, con cui si rinnovano le misure restrittive per Basilicata, Liguria, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano.

