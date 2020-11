L'Italia verso un nuovo dpcm: limitazioni agli spostamenti fra regioni e coprifuoco alle 21

Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Il premier Giuseppe Conte annuncia le nuove misure nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la "situazione è preoccupante" e che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni. Sarà vietato lo spostamento tra le 15 regioni più a rischio, a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Chiuderanno musei, mostre, centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo. Le scuole superiori dovranno adottare la didattica a distanza. Annunciata anche la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali.







"La curva - ha annunciato - corre in ogni Continente. L'Ue all'interno di un quadro globale è una delle aree più colpite dall'urto della seconda ondata. Nelle ultime settimane l'incremento di casi Covid è stato di 150 contagi per ogni 100mila abitanti ed anche nel nostro Paese la situazione è in peggioramento, la recrudescenza ha condotto ad una moltiplicazione significativa dei contagi ". Conte ha sottolineato che 'Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune regioni". Alla luce dell'ultimo report di venerdì e della situazione particolarmente critica in alcune regioni siamo costretti a intervenire in una ottica di prudenza per mitigare il contagio con una strategia che va modulata sulle differenti criticità" delle Regioni.

A Sky TG24, il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi ha precisato che il coprifuoco scatterà alle 21.



Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera