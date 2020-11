COVID-19 L'Italia verso un nuovo dpcm: limitazioni agli spostamenti fra regioni e coprifuoco alle 21

Il nuovo dpcm anti-Covid prevederà un coprifuoco nazionale nelle ore serali. Il premier Giuseppe Conte annuncia le nuove misure nel suo intervento alla Camera in cui avverte anche che la "situazione è preoccupante" e che si interverrà a livello graduale a seconda della soglia di criticità che si registra nelle varie regioni. Sarà vietato lo spostamento tra le regioni più colpite, a meno che non ci siano motivi di lavoro, di salute e di estrema urgenza. Conte specifica che 15 Regioni potrebbero superare la soglia di criticità di occupazione di terapie intensive e aree mediche nel prossimo mese.

"Nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute". Questi scenari dovranno tener conto - ha spiegato tra l'altro il premier - dell'indice di replicabilità del virus, dei focolai e della situazione dell'occupazione dei posti letto negli ospedali. Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. L'rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un'altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese. "Introdurremo - prosegue - il limite agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio" salvo esigenze di lavoro, studio e salute.

Annunciata anche la chiusura di musei, mostre, centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri. Confermato lo stop ai licenziamenti fino a marzo. Le scuole superiori dovranno adottare la didattica a distanza. Annunciata anche la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali.

Conte chiarisce che 'il governo prevede di adottare a livello nazionale "limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda". A Sky TG24, il Sottosegretario al ministero del Lavoro, Francesca Puglisi ha precisato che il coprifuoco scatterà alle 21.



Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera

