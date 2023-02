L’Ocean Viking a Ravenna: 58 minori non accompagnati a bordo

È arrivata al terminal crociere del porto di Ravenna la nave Ocean Viking con 84 migranti a bordo, di cui 58 minori. Ad attendere i migranti, una importante macchina organizzativa della Prefettura di Ravenna con oltre 200 persone impegnate tra volontari e forze dell'ordine.

Sono stati tutti soccorsi dalla nave il 14 febbraio scorso, mentre si trovavano in acque internazionali al largo della Libia. “Noi vogliamo confermarci terra aperta e solidale - afferma la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo - che accoglie persone in fuga da guerre, persecuzioni, violenze e, come in questo caso, stremate da giorni di navigazione".

Presente anche del presidente Stefano Bonaccini. Restano tuttavia le perplessità di una scelta che impone, come ha sottolineato anche il sindaco De Pascale, a persone già stremate, e che in tanti casi hanno subìto traumi fisici e psicologici, di compiere un ulteriore, lunghissimo e inutile tragitto.