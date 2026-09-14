POLITICA ITALIA L'omaggio a Emma Bonino, la parola ricorrente: "Grazie" Magi (Più Europa): "Esempio di politica disinteressata che lotta per il bene di tutti"

In Campidoglio a Roma la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì. Domani i funerali di Stato. Il feretro è accolto dal picchetto d'onore, ad attenderlo ci sono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i compagni di partito Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, e il fratello e la sorella di Emma Bonino, Giovanni e Domenica. Fuori dalla sala Protomoteca iniziano ad arrivare le persone giunte a renderle omaggio voci. E' Riccardo Magi a deporre sul feretro la bandiera dell'Europa, da lei sempre tenacemente difesa.

Nel video le interviste a Pier Ferdinando Casini, senatore Partito Democratico; Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; Riccardo Magi, segretario Più Europa

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