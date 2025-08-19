PIPPO BAUDO L'omaggio collettivo al grande presentatore. Pedini Amati: "Pippo era la Rai" Chiusa la camera ardente, il feretro in viaggio da Roma verso Militello per le esequie

L'ultimo viaggio di Pippo Baudo, da Roma alla sua Sicilia. Il feretro intorno alle 13.00 è partito tra gli applausi per Militello in Val di Catania, dove domani verranno celebrati i funerali in diretta su Rai 1, a partire dalle 15.30.

Per tutta la mattinata è proseguito l'omaggio collettivo del pubblico, riunendo alla camera ardente coloro che lo hanno amato, colleghi e artisti che lo ricordano con commozione e gratitudine. Da Piero Chiambretti ad Amadeus fino a Giorgio Panariello, ognuno con una storia di condivisione. Un vero pigmalione, Pippo, che, credendo nel talento, ha cambiato la vita di molti.

Presente al Teatro delle Vittorie anche il Segretario di Stato per il Turismo e l'Informazione, Federico Pedini Amati, portavoce del cordoglio della Repubblica. Il legame del grande presentatore con il Titano, raccontato attraverso i microfoni Rai. "Io mi onoro - afferma Pedini Amati - del fatto che Pippo nella Repubblica di San Marino sia anche venuto a fare dei programmi con la nostra televisione, però la verità è che sono qua per portare il cordoglio della Repubblica di San Marino, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eras e Rai e chiaramente di tutto il Consiglio di Amministrazione. L'intero Congresso di Stato - aggiunge - si unisce al dolore di Dina e di Tiziana che con la mancanza di Pippo si trovano chiaramente a affrontare un momento molto doloroso. Legame veramente molto stretto tra la Repubblica di San Marino, la Rai e Pippo che era la Rai.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo e l'Informazione, Federico Pedini Amati.

