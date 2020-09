L'omaggio dell'Oms all'Italia: "Governo e comunità hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia"

L'Organizzazione mondiale della sanità omaggia l'Italia in un video diffuso poi dal ministero della Salute, nel quale, riferisce, “il governo e la comunità hanno reagito con forza e ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Atteso per oggi pomeriggio il report settimanale dell'Istituto superiore della sanità, sull'andamento della pandemia, mentre arriva anche la notizia della positività di Raffaele Fitto, candidato del centrodestra sconfitto alle regionali in Puglia, insieme alla moglie. In Brasile rinviato a data da destinarsi il tradizionale carnevale di Rio, mentre in Israele nuovo record di contagi, 7.527 casi, ed entra in vigore il lockdown rinforzato. Anche in Francia il premier non esclude la possibilità di nuove chiusure generalizzate, se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente. E nel Regno Unito c'è un nuovo picco, 6.634 casi, con 40 morti.