ROMA L’omaggio della RAI a Pippo Baudo: il ricordo di Roberto Sergio dal Teatro delle Vittorie

Dalla camera ardente del Teatro della Vittorie di Roma, il Direttore Generale della RAI e di San Marino RTV Roberto Sergio è intervenuto alla trasmissione di Rai3 Agorà Estate parlando di Pippo Baudo, in uno dei luoghi più iconici e simbolici per lo storico conduttore, scomparso nella serata di sabato 16 agosto all'età di 89 anni.

Questi i passaggi più significativi dell'intervista rilasciata alla giornalista Francesca Martelli.

Che cosa la legava a lui?

"Intanto l'amicizia, poi lui ha impersonificato l'azienda. Pippo Baudo è la RAI - Radio televisione italiana. Abbiamo voluto assiemme all'Amministratore delegato Rossi e tutto il Consiglio di amminstrazione omaggiarlo al Teatro della Vittorie, dove ha realizzato straordinarie iniziative, la sua seconda casa. Era giusto che fosse qui oggi e domani".

È stato il centro culturale del nostro paese. Che cosa le ha lasciato? Un ricordo privato.

"C'è stato un momento di difficoltà, lo andai a trovare dopo aver fissato un appuntamento con Dina, la sua compagna di vita. Con lui abbiamo immaginato delle cose da fare in radio, dove a quel tempo ero direttore. Lo portammo in Via asiago, dove gli consegnammo un premio alla carriera per la sua storia, per quello che aveva dato alla RAI. Devo ringraziare anche tutti i colleghi e le maestranze, tutto questo è avvenuto tra ieri e oggi, ed oggi abbiamo dato una dignitosa accoglienza a Pippo".



