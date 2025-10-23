TV LIVE ·
L'omaggio di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni: libro su "tre anni di tasse"

La presidente del Consiglio: "Sono fiera della mia legge di bilancio"

di Francesca Biliotti
23 ott 2025
SRV_POLITICO_ITALIA_X_TG_14_231025
È Giuseppe Conte a consegnare personalmente alla presidente del Consiglio un libro autografato, dal titolo eloquente “Governo Meloni: tre anni di tasse”, per sottolineare tutte le promesse fatte e, a dire del presidente 5Stelle, mai mantenute. Per Giorgia Meloni la continuità di governo è un valore, e poi ribadisce. Altra nota dolente, il superamento dell'unanimità nell'Unione Europea, che vede Meloni favorevole. Nella manovra poi resta l'innalzamento dal 21 al 26% della tassa per l'affitto della prima casa, escludendo solo coloro che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB, che però sono una percentuale minima. Insorge Forza Italia, che annuncia come in Parlamento farà di tutto per tornare allo stato attuale, mentre il deputato di Fratelli d'Italia Caramanna getta acqua sul fuoco, ed è sicuro si troverà una soluzione proprio in Parlamento. “Nel testo ufficiale – ironizza il capogruppo 5Stelle Patuanelli cercavo l'abolizione della legge Fornero, ma non l'ho trovata. Ricordo che il ministro Salvini – conclude – aveva detto in campagna elettorale “se tra un anno non avremo abolito la Fornero siete tutti autorizzati a spernacchiare”.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico




