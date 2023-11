POLITICA ITALIA L'opposizione contro il ministro Crosetto: "Venga a riferire in Parlamento, nasconde i fallimenti del governo" Il titolare della Difesa mostrava preoccupazione per eventuali inchieste che possano mettere in pericolo la tenuta della maggioranza

Si alzano i toni tra governo e magistratura, il ministro della Difesa Crosetto ha avvertito sulla possibilità di inchieste sul centrodestra nei prossimi mesi, facendo così riferimento a “opposizione giudiziaria”, ricordando che i governi di centrodestra sono sempre caduti a causa delle toghe. Ma si dice anche disposto a incontrare il presidente dell'Associazione magistrati, per chiarire. La Lega non solo si mostra d'accordo con l'attacco, ma anzi rilancia. L'opposizione chiede che Crosetto venga a riferire in Parlamento circa la possibilità che arrivi dalla magistratura il rischio maggiore per la tenuta del governo, e il Pd vuole un'audizione del ministro in commissione Antimafia. Se sa qualcosa di concreto, dicono, venga a spiegarcela. In Consiglio dei ministri un decreto legge in materia di energia, che consente agli enti locali di autocandidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, ma anche due decreti in materia di giustizia: uno, in particolare, sulla “razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, per assicurare semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità” dei magistrati, e nella pre riunione si discuteva se inserire test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura.

Nel video le interviste a Simonetta Matone, deputata Lega, e a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

