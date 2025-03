L'oro è sempre sui massimi: contratto giugno a 3.057,70 dollari l'oncia (+0,11%)

Nel video Giacomo Chiorino, Responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella.

Contratto di consegna giugno a 3.057,70 dollari l'oncia (+0,11%): l'oro non frena la propri corsa al rialzo. "Nuovo record storico, in salita del 60% negli ultimi tre anni, - conferma Giacomo Chiorino, Responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella - e moltiplicatosi per dieci volte dal 1999 che fu l'anno di partenza di questo incredibile rally durato 25 anni. L'oro è importante nei portafogli degli investitori perché è un diversificatore, perché permette di avere in portafoglio qualche cosa che performa bene quando le cose vanno male. Spesso l'oro - continua Chiorino - aiuta nei momenti di discesa dei mercati azionari. I mercati azionari che sono i massimi quindi ha molto senso averlo. Ci sono due motivi che fanno salire il prezzo dell'oro oggi. Uno sono gli acquisti delle banche centrali dei paesi emergenti che continuano ad investire parte delle loro riserve in lingotti d'oro. In seconda battuta il fatto che investitori di vario tipo, fondi sovrani, privati, istituzioni, vogliono avere un bene che se vogliamo è slegato dal sistema finanziario, dalle banche. L'oro detenuto sotto forma di lingotti risponde a queste esigenze. Riteniamo che entrambi i fenomeni potranno proseguire, sono fenomeni di lungo termine. Basti pensare che lato banche centrali dei paesi emergenti la percentuale di oro sulle loro riserve è meno di un quinto del totale che invece hanno le banche centrali dei paesi sviluppati".

Nel video Giacomo Chiorino, Responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella.