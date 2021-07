L'ospedale di Rimini ha ricevuto una nuova culla termica, che andrà a rinforzare il reparto natalità

Nel video le interviste a Gina Ancora, direttrice del Reparto Terapie intensive neonatale di Rimini, Laura Viola, primario di Pediatria dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, ed Ezio Greggio

Si tratta di un apparecchio non troppo grande, ma per un neonato può significare una vita intera. La culla termica che entrerà in azione nell'Ospedale di Rimini è il risultato di un enorme lavoro delle sorelle Fabbri della Marlù Gioielli, che hanno raccolto i fondi necessari a donare al reparto di Terapia intensiva neonatale il macchinario che fungerà da supporto a tutti i bambini nati prematuramente, non solo a Rimini ma anche nei territori circostanti, tra cui San Marino. I rapporti tra i due primari di pediatria sono infatti ottimi. Tra i presentatori anche il conduttore e attore Ezio Greggio, da anni presidente di un'associazione che aiuta i bambini nati prematuramente.





