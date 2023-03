PARITÀ L'otto marzo: a Rimini la Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne Presenti anche gli Alpini

Camminare insieme per lanciare un segnale forte, autentico, e non solo simbolico: è arrivato il momento di costruire una reale parità uomo-donna nella quotidianità dei gesti, comportamenti e parole. Torna dunque, tra gli eventi de “L'otto marzo”, la Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne. A marciare dall'Arco di Augusto verso piazza Cavour gli uomini che in passato hanno usato violenza e si sono poi rivolti allo spazio d'ascolto dell'Associazione DireUomo per seguire un percorso. Tra gli organizzatori anche l'associazione culturale Cambia-Menti e Movimento Centrale Teatro/Danza. "Sono gli uomini che devono dare un segnale di presenza e di assunzione di responsabilità - spiega Vincenzo Vannoni, presidente Associazione DireUomo -. Siamo contenti della grande presenza di oggi". "Sono donne e uomini che camminano insieme contro la violenza - commenta Chiara Bellini, vicesindaca Rimini -. Perché questo un problema non solo delle donne". Spicca la presenza degli Alpini che hanno deciso di unirsi alla seconda edizione della marcia, dopo le centinaia di segnalazioni online di molestie nel corso dell'Adunata dello scorso maggio. L'Associazione nazionale delle penne nere ha avviato anche un progetto di sensibilizzazione sul tema dal titolo #controlemolestie. La camminata è infatti un'occasione per prendere posizione in prima persona contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere. "Onorati di essere stati invitati - afferma Sergio Giordano, addetto stampa Alpini Rimini - noi non siamo il problema, anzi con i nostri 353mila iscritti possiamo aiutare a risolverlo".

Vincenzo Vannoni (presidente Associazione DireUomo), Chiara Bellini (vicesindaca Rimini) e Sergio Giordano (addetto stampa Alpini Rimini)

