DIRITTI L'otto sempre: a Rimini la Camminata degli uomini contro violenza, disparità discriminazione di genere La mancanza di parità, di libertà vera è un problema di tutti e non solo delle donne

Oltre le mimose c'è la lotta, quella quotidiana per cambiare l'amara realtà, in cui la parità uomo-donna è ancora tristemente lontana. Ce lo ricordano i dati sulle violenze, sull'accesso al lavoro e il gap di stipendio. Ce lo ricorda il nome del cartellone di iniziative riminesi, "L'otto sempre", in occasione della Giornata internazionale della donna. Lo ha detto ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella: "Le donne per esprimersi e realizzarsi devono ancora affrontare un supplemento di fatica".

E questa mancanza di parità, di libertà vera è un problema di tutti e non solo delle donne. Ecco perché a marciare oggi sono gli uomini, e proprio quelli che in passato hanno usato violenza e si sono poi rivolti allo spazio d'ascolto dell'Associazione DireUomo per seguire un percorso. Ci sono anche l'associazione culturale Cambia-Menti e Movimento Centrale Teatro/Danza. Così si cammina insieme per cambiare le cose, passo dopo passo. La Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne fa rumore, dall'arco d'Augusto a Piazza Cavour. Perché su questa situazione bisogna rompere il silenzio.

"C'è ancora tanta strada da fare - commenta Donato Piegari, vicepresidente DireUomo -. Riteniamo che anche gli uomini debbano fare la propria parte per raggiungere la piena parità, a partire dalla quotidianità. Ognuno dovrebbe interrogarsi e chiedersi come si pone con le donne che lo circondano".

"Adesso è arrivato il momento che siano gli uomini a raccogliere il testimone di questa battaglia contro la violenza sulle donne - aggiunge Chiara Bellini, vicesindaca Rimini - e per la parità di genere, che è alla base di questa piramide di prevaricazioni che poi conducono alla violenza e ai femminicidi".

Nel video le interviste a Donato Piegari (vicepresidente DireUomo) e Chiara Bellini (vicesindaca Rimini)

