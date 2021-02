COVID 19 L'Ue frena sullo Sputnik e acquista altri 300 milioni di dosi da Moderna Contagi in crescita in Italia e in Emilia Romagna. Rimini seconda in regione dopo Bologna

L'Unione Europea compra altre 300 milioni di dosi da Moderna ma frena le aspettative per un rapido via libera al vaccino russo Sputnik. In Italia numeri in lieve crescita su contagi e decessi. Calano invece gli attualmente positivi.

[Banner_Google_ADS]



“Per lo Sputnik non è stata chiesta alcuna autorizzazione all'Ema e se verrà chiesta dovranno presentare tutti i dati come gli altri. Inoltre ci dovrà essere un'ispezione ai siti di produzione, perché dobbiamo avere standard di produzione stabili". La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen frena le aspettative sul vaccino russo ma esorta l'ente regolatore europeo ad accelerare sugli altri in via di autorizzazione e annuncia l'acquisto di ulteriori 300 milioni di dosi da Moderna. In Italia oltre 3 milioni e 100 le somministrazioni di vaccino e 1 milione e 300mila persone hanno ricevuto anche il richiamo.

Crescente la preoccupazione per le varianti: quella inglese avrebbe ormai un'incidenza tra il 30 e il 40% dei casi. 12.094 i nuovi contagi accertati con 369 vittime. Il tasso di positività sale al 4,1%. Calano invece terapie intensive e ricoveri e il saldo con le guarigioni fa scendere di 4.822 il numero degli attualmente positivi, in Italia. In Emilia-Romagna lo stesso Presidente Bonaccini non ha escluso il prossimo passaggio in zona arancione perché l'Rt e superiore a 1. 1.025 i nuovi positivi. Ieri erano stati 968. 2.756 le guarigioni nelle ultime 24 ore. Pressoché stabili a 176 le terapie intensive, 1902 – 71 in meno di ieri – i ricoveri. 31 i decessi di cui 3 a Rimini dove sono state rilevate 143 nuove positività, il dato più alto in Emilia Romagna dopo i 230 di Bologna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: