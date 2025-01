POLITICA ITALIA L'ultima proposta della Lega: "L'Italia segua l'esempio di Trump e lasci l'Oms" Alla Camera l'informativa urgente del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sul caro bollette

Dopo l'annuncio di Donald Trump dell'uscita degli Usa dall'Organizzazione mondiale della Sanità, in maggioranza c'è chi gli va subito dietro: la Lega avanza la sua proposta affinché anche l'Italia abbandoni l'Oms. “Confidiamo vi sia condivisione dagli alleati”, dicono il senatore Claudio Borghi e il deputato Alberto Bagnai, auspicando un “effetto domino” proprio subito dopo le parole del presidente degli Stati Uniti. I leghisti hanno anche ringraziato l'opera del senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan, “che ha da sempre condiviso buona parte di queste problematiche, tanto che all'ultima assemblea Oms l'Italia non ha approvato il trattato pandemico”. A Montecitorio l'informativa urgente del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sul caro bollette. Ma il disegno di legge sul nucleare è già a Palazzo Chigi, si chiede di adottare, entro 24 ore dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi che regolino la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile.

Nel video gli interventi alla Camera di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle

