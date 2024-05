FIERA L'ultimo giorno di Rimini Macfrut, il salone internazionale dell'ortofrutta

Un Macfrut internazionale. Tratto distintivo di questa 41esima edizione della fiera ortofrutticola in corso a Rimini è il forte carattere internazionale della manifestazione con oltre il 40% degli espositori da quattro continenti. A partire dall’Africa, con 400 espositori da 24 Paesi. Tante prime volte come nel caso di Ruanda, Repubblica Democratica del Congo, Marocco. E ancora, la Penisola Arabica con un centinaio di buyer e la presenza anche di Emirates SkyCargo per le opportunità di business e hub logistico.

Un’altra area importante è il continente Sudamericano grazie a collettive da Cile, Panama e Repubblica Dominicana, Venezuela, Cuba e Argentina. "Già l’anno scorso siamo stati alla fiera e quest’anno siamo venuti a consolidare quello che abbiamo visto - ha raccontato Orlando Peraza direttore commerciale Deshidratados Habana -. L’anno scorso, la nostra impresa, che si dedica la disidratazione di prodotti come frutta e verdura e spezie ha già realizzato esportazioni da Cuba all’Italia".

Macfrut racconta anche trend e tendenze del settore con specifici focus tematici insieme ai massimi esperti, ricercatori e global player da tutto il mondo. Ne è prova l’uva da tavola, prodotto simbolo di questa 41esima edizione al centro del Macfrut Table Grape Symposium, il Simposio mondiale che nei tre giorni della fiera richiama i massimi esperti e i principali player globali per fare il punto su ricerca, trend di mercato, andamento della produzione, innovazione di prodotto, strategie commerciali.

"La crisi climatica è una di quelle sfide più impegnative che dovremmo approcciare anche in maniera diversa rispetto al passato - ha commentato Cristiano Fini, presidente CIA - Non occorre solo guardare alla transizione ecologica rispetto alla parte ambientale ma dobbiamo dare anche una prospettiva di reddito ai produttori".

"Veniamo da un risultato particolarmente significativo per quanto riguarda le esportazioni con + 9% rispetto all’anno scorso con un valore assoluto in termini di record di 5,8 miliardi - ha continuato Ettore Prandini, presidente Coldiretti - e tutto questo ci fa ben sperare".

Nel video le interviste a Orlando Peraza, direttore commerciale Deshidratados Habana, Cristiano Fini, presidente CIA, Ettore Prandini, presidente Coldiretti

