L'ultimo saluto a Gianni Indino, martedì i funerali in Duomo a Rimini.

Saranno celebrati domani - martedì 11 febbraio - , alle 11.30, nel Duomo di Rimini, i funerali di Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini e del Silb regionale. Indino si è spento sabato all'età di 70 anni, dopo una settimana di ricovero a seguito di un aneurisma. La famiglia ha ringraziato per la vicinanza e l'affetto ricevuti in questi giorni di dolore: "Grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto dimostrato alla nostra famiglia", hanno scritto la moglie e i figli.

Il ricordo di San Marino

Anche la Repubblica di San Marino si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianni Indino, figura di spicco per il commercio e l’imprenditoria locale. "Ha lasciato il segno anche sul Titano con il suo dinamismo e la capacità di interpretare lo spirito del tempo", ha dichiarato il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. "Ho avuto il piacere di collaborare con lui e l’onore di poterlo considerare un amico. La sua competenza e il suo impegno sono stati fondamentali per lo sviluppo dell’economia del nostro territorio".

Un vuoto per il commercio e le istituzioni

Il mondo delle istituzioni, della politica e dell’economia locale piange la perdita di un protagonista indiscusso della Riviera. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso il proprio dolore in un messaggio commosso, seguito oggi dalle parole della sindaca di Riccione, Daniela Angelini: "Con lui si poteva lavorare con fiducia per costruire un futuro innovativo, non solo per il commercio e l’intrattenimento, ma per l’intero territorio". Il presidente della Regione, Michele De Pascale, ha ricordato lo spirito instancabile di Indino: "Se ne va un pilastro della Riviera, una persona positiva e propositiva, sempre alla ricerca di nuove idee per far crescere Rimini e la nostra comunità". Anche la consigliera regionale Emma Petitti ha sottolineato il contributo di Indino, citando il confronto costante sulle prospettive di sviluppo del territorio, dalla mobilità all'innovazione nelle attività balneari. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dai parlamentari del Riminese. Il senatore del M5S Marco Croatti ha ricordato l'amore di Indino per la sua terra d'adozione, mentre la senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, ha sottolineato la sua inesauribile passione per la comunità: "Era una persona entusiasta della vita, con cui ho sempre affrontato i temi del territorio con spirito innovativo e costruttivo". La Riviera perde un uomo che ha saputo dare un contributo concreto e visionario, lasciando un segno indelebile nel mondo del commercio e del turismo.

