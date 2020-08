L'Ultimo saluto a Sergio Zavoli: dal pomeriggio la camera ardente al Teatro Galli

Questa mattina alle ore 10, nella Chiesa di San Salvatore in Lauro l'ultimo saluto di Roma a Sergio Zavoli, alla quale parteciperà anche il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. E proprio la sua città natale lo aspetta per accoglierlo per sempre.

Dalle ore 17 alle 22 di venerdì e dalle 10 alle 12 di sabato, sarà consentito a tutti- nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid- di porgere l’ultimo saluto al grande giornalista e intellettuale nella camera ardente che è stata allestita nel foyer del teatro Galli in piazza Cavour. In omaggio a Sergio Zavoli, e esprimendo simbolicamente il ringraziamento della comunità riminese, sulla facciata del teatro è stata posizionata una grande foto riportante la scritta ‘Ciao Sergio’.



Nella tarda mattinata di sabato la salma verrà tumulata presso il cimitero di Rimini con una cerimonia strettamente privata. Zavoli ha espresso tra le ultime volontà di essere riportato a Rimini e riposare accanto all'amico di una vita Federico Fellini nel Cimitero Monumentale della città.