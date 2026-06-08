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L'ultimo test elettorale chiude con un drammatico calo dell'affluenza: -8%

Sei capoluoghi ripartiti tra centrodestra e centrosinistra

di Francesca Biliotti
8 giu 2026

In attesa dei risultati finali delle amministrative maggioranza e opposizione si scontrano nelle commissioni parlamentari: in quella d'inchiesta sulla pandemia da Covid le minoranze hanno abbandonato i lavori, dicendo che Fratelli d'Italia aveva superato la linea rossa. Secondo il capogruppo Pd in Senato, Francesco Boccia, “Parlamento umiliato, limiti superati e soprattutto meccanismi che non sono giustificabili”. Stesso copione alla commissione Lavoro che discuteva il decreto lavoro, l'opposizione ha abbandonato i lavori definendo il tutto “una pantomima, un abuso di potere sul Parlamento”. Intanto l'affluenza alle amministrative precipita: attestandosi al 52% il calo è di 8 punti percentuali rispetto al primo turno, in alcuni Comuni l'affluenza affonda anche di 18 punti, come a Agrigento, che però cambia bandiera, scegliendo il centrosinistra. Il centrodestra si impone ad Arezzo, Lecco e Macerata. Ad Agrigento, Chieti e Trani il centrosinistra. In Emilia-Romagna il centrodestra si prende una parziale rivincita, vincendo a Vignola, in provincia di Modena, e a Comacchio, provincia di Ferrara, dopo che il Pd e i suoi alleati si erano assicurati, al primo turno, Imola, Faenza e Cervia.




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