APPROVVIGIONAMENTI L'Unione Europea estende il contratto con Pfizer-Biontech: ulteriori 300 dosi di vaccino, raddoppiata la disponibilità Oggi i dati dell'ultimo monitoraggio: mezza Italia rischia di andare in zona arancione, comprese Emilia Romagna e Marche

Domani e domenica l'Italia torna tutta in zona arancione, non si potrà cioè uscire dai rispettivi Comuni. In base ai dati del monitoraggio che verranno ufficializzati nelle prossime ore, resteranno in area arancione le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà infatti in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

E mentre in Italia il numero dei vaccinati supera la soglia dei 400 mila, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen annuncia che, oltre alle 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer, l'Unione ha esteso il contratto per acquistare fino a 300 milioni aggiuntivi, raddoppiando dunque la disponibilità. Diversi media tedeschi infine, rassicurano circa l'efficacia del vaccino anticovid Biontech-Pfizer, che proteggerebbe anche dalle cosiddette mutazioni inglese e sudafricana del virus, la cui diffusione è stata ormai riscontrata in molti Paesi.

Nel video le parole della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen a proposito del maggiore acquisto dei vaccini deciso dall'Unione

