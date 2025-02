L'Università di Camerino ottiene la certificazione per la parità di genere

Nel servizio le interviste a Chiara Biondi (Assessore istruzione e università), Graziano Leoni (Rettore UNICAM) e Sara Spuntarelli (Prorettrice UNICAM)

Un riconoscimento prestigioso che attesta l'impegno dell'Università di Camerino nel promuovere equità, inclusività e trasparenza in tutti i processi organizzativi e accademici. "La certificazione per la parità di genere - ricorda l'assessore all'istruzione e università Chiara Biondi - non riguarda solo l’equilibrio tra uomini e donne, ma investe il diritto di accesso allo studio e alla carriera accademica, abbattendo barriere economiche e sociali. È un risultato importante perché va inevitabilmente anche ad attrarre magari anche iscritti, docenti, studenti e non solo perché avere comunque la certificazione di genere significa essere attenti a determinate tematiche che oggi sono assolutamente attuali"

"È un percorso partito nel 2019 - aggiunge Graziano Leoni, rettore Università di Camerino - che ha coinvolto tutta la struttura dell'Università e gradualmente è passata attraverso degli step che hanno previsto la messa a punto di specifici strumenti. Sto parlando ad esempio del Gender Equality Plan oppure anche delle strategie per le questioni di genere che sono state emanate dagli organi nel corso di questi anni".

"È un processo che ha costretto a un'indagine interna - evidenzia la prorettrice Sara Spuntarelli - che mira a rispettare la parità di genere ma più in generale l'inclusione e la trasparenza su tutti i livelli organizzativi e anche accademici".

