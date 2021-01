RIMINI La Befana della Polizia di Stato fa visita ai bambini della Pediatria dell’Ospedale di Rimini

La Befana della Polizia di Stato questa mattina ha fatto visita ai piccoli ospiti dei Reparti della Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, regalando un sorriso a chi ha trascorso queste giornate di festa in ospedale anziché a casa. L’iniziativa è partita da una raccolta di donazioni da parte dei poliziotti della provincia che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e solidarietà ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie regalando un momento di svago. L’iniziativa, emozionante per i poliziotti, è stata una ulteriore occasione per confermare che la Polizia di Stato non è solo prevenzione e repressione dei reati, e pronto intervento per necessità di soccorso pubblico, ma anche umanità, solidarietà e vicinanza.

