La bisnonna della pizza ha 2.000 anni.

Sembra una pizza quella che si vede in un dipinto di Pompei risalente a ben due millenni fa. L'opera artistica è stata trovata nell'ambito dei nuovi scavi nell'insula 10 della Regio IX a Pompei. All'epoca mancavano alcuni degli ingredienti caratteristici come la mozzarella e il pomodoro, dunque ragionevolmente non può essere davvero una pizza, ma potrebbe essere considerata una sua 'antenata'. Gli esperti del Parco Archeologico di Pompei, citati da Skytg24 spiegano: "Si suppone che accanto a un calice di vino sia raffigurata una focaccia di forma piatta che funge da supporto per frutti vari, condita con spezie o forse piuttosto con un tipo di pesto. Tale genere di immagini prendeva spunto dai doni che si offrivano agli ospiti secondo una tradizione risalente al periodo ellenistico".

