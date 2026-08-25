La bravata del vitellino di cartapesta dura poche ore: ritrovata la mascotte di Tuttozoo

La fuga è durata poco. Il vitellino in cartapesta rubato nella notte fra venerdì e sabato davanti a Tuttozoo a Santarcangelo è stato ritrovato questa mattina a San Martino dei Mulini. A segnalarlo alla Polizia Locale è stato un residente. Gli agenti lo hanno recuperato e riconsegnato al proprietario. Per portarlo via, ignoti avevano forzato la catena che da anni lo tiene accanto alla mucca all’ingresso della città, lungo la via Emilia. Più che un colpo studiato nei dettagli, tutto lascia pensare a una bravata finita con il vitellino abbandonato in campagna.







