POLITICA ITALIANA La Camera approva la delega al governo per la riforma del fisco Ultimo atto legislativo del Parlamento prima della chiusura estiva

L'ultimo atto alla Camera, prima della chiusura estiva, è stato il voto sulla legge delega per la riforma fiscale 2023. Nel quadro legislativo approvato oggi dovrà essere scritta la riforma del fisco, promessa - un anno fa - dal centrodestra in campagna elettorale: la progressiva riduzione del numero delle aliquote Irpef attualmente vigenti, una diminuzione del carico fiscale, in particolare per i redditi medi e l'applicazione della flat tax. Nel testo varato nel pomeriggio c'è ancora poco, i contenuti arriveranno da settembre e il percorso sarà lungo, tanto basta però a maggioranza e opposizioni per vantare, o criticare, una riforma ancora di là da venire.

Chiusi Camera e Senato si riprenderà, con i lavori d'Aula, i primi di settembre. L'agenda di deputati e senatori è gia piena zeppa di sfide importanti: voto sulla ratifica del Mes, voto sulla legge sul salario minimo e, soprattutto, la Legge di bilancio, la seconda dell'era Meloni. La prima fu varata in fretta a causa dei tempi stretti, dettati dal voto avvenuto a fine settembre, la prossima finanziaria sarà invece il vero “manifesto” della politica economica di questo governo.

Nel video le interviste a Manlio Messina, Fratelli d'Italia e Riccardo Magi, Segretario +Europa



