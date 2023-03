La Camera approva la risoluzione maggioranza relativa alle comunicazioni della premier, in vista del Consiglio europeo

Tra i temi caldi del question time: Ucraina ed immigrazione. Sul sostegno all’Ucraina, in particolare in riferimento all’appoggio militare e sul rifornimento di armi, scintille tra Conte e la premier che tira dritto. Giorgia Meloni ribadisce la ragioni del Governo nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo, incassando il gelo degli alleati della Lega. “Sulla guerra in Ucraina l'onorevole Scutellà del Movimento 5 stelle ci dice «fermatevi». Penso che lo debba dire a Putin. Se noi ci fermiamo noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina, non sono così ipocrita da scambiare un'invasione con la parola pace. Credo non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace, non lavorare per una soluzione del conflitto. Pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra, pensate davvero che qualcuno si diverta a stare in questo quadro? No”.

Parole accorate a cui però è mancato il sostegno degli alleati. Ieri, in Senato, la maggioranza si è divisa sul sostegno militare a Kiev. Altro tema forte, uno dei più attenzionati sull'onda emotiva della tragedia di Cutro: quello dell'immigrazione “non lasciamo morire i bambini” ha detto Giorgia Meloni: “Credo che serva un approccio più globale che non possa prescindere dal dialogo con i Paesi africani".

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo. Approvata anche una parte della risoluzione del Terzo Polo, su cui sono arrivati anche i voti della maggioranza considerato il parere favorevole del governo. Respinti, invece, tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni.