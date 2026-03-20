POLITICA ITALIA La Camera dei Deputati commemorerà Bossi mercoledì Dopodomani i funerali a Pontida, parteciperà anche Giorgia Meloni

I funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida, domenica alle 14, all'abbazia di San Giacomo Maggiore. E' la decisione della famiglia, che in queste ore chiede riservatezza, nonostante dai microfoni di Radio Libertà, dove si è recato dopo aver annullato tutti gli impegni ufficiali, Matteo Salvini, in risposta a un ascoltatore che proponeva i funerali di Stato, avesse risposto di condividere “il fatto che meriterebbe il massimo degli onori, però sono scelte che lasciamo ai suoi affetti più vicini e più cari”. Ai funerali di domenica prenderà parte anche la presidente del Consiglio Meloni, prima di recarsi in Algeria. E mercoledì pomeriggio, l'Aula della Camera dei Deputati commemorerà Bossi alle 16.15, secondo quanto reso noto dal presidente Fontana, che introdurrà, per poi dare parola a un esponente per gruppo politico. Salvini ha definito “Bossi, Maroni e Berlusconi tre giganti, che segneranno anche il futuro”. Cordoglio da tutto il mondo politico, a partire dal presidente della Repubblica, che lo ha definito “un leader politico appassionato e un sincero democratico”.

Lo scontro politico intanto si focalizza sempre più sul sottosegretario alla Giustizia Delmastro, nonostante la difesa della presidente Meloni. Delmastro aveva una quota in una società, dove figurava anche la figlia di un esponente del clan camorristico Senese, quota poi ceduta. Ora i quotidiani “Il Domani” e “Il Fatto Quotidiano” pubblicano altre foto di altre cene nel ristorante di proprietà del prestanome del clan camorristico, pochi mesi fa, anche insieme alla capo di Gabinetto della Giustizia Giusi Bartolozzi.

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio



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