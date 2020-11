Intervento da parte della Capitaneria di Porto di Rimini nel pomeriggio di ieri in soccorso ad una imbarcazione che si è trovata con il motore in avaria ad alcune decine di metri dalla scogliera di Torre Pedrera verso cui veniva trascinata dal moto ondoso. Una motovedetta ha raggiunto l'imbarcazione e messo per prima cosa in sicurezza le tre persone a bordo, poi rimorchiato il natante verso il porto canale di Bellaria.