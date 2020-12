La Caritas inaugura la “Locanda dei 3 Angeli”, albergo per accogliere i senza tetto A fronte dell'emergenza Covid, privati, associazioni di volontariato, Diocesi e Amministrazione comunale fanno rete

Il Covid e l'impossibilità per la Caritas di continuare ad accogliere nei propri dormitori i senza tetto; il sogno di affittare un albergo per ospitarli in camere singole, l'incontro con la famiglia Angeli che ha messo a disposizione l'immobile, nel nome dell'accoglienza. Si chiama Locanda dei Tre Angeli, una locanda – dice il Direttore della Caritas - della comunità Convivenza in piena sicurezza, compartecipazione nelle pulizie degli ambienti. Progetto di comunità per far sentire a casa le persone, come segno anche di speranza per il 2021. La lezione del Covid per l'idea di sviluppo di una città e per il tessuto sociale nelle parole del sindaco Gnassi che torna a contestualizzare il concetto di comunità Una Rimini che investe nella riqualificazione anche grazie agli investimenti che fa sul sociale, e in evidenza il concetto del lavorare insieme: diocesi, Caritas, Capanna di Betlemme, i privati, l'Amministrazione Comunale. Fare rete, unica via per uscire dalla crisi per il Vescovo Francesco Lambiasi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Nel video, le interviste al Direttore Caritas diocesana, Mario Galasso; all'Assessore assessore alla protezione sociale Comune di Rimini, Gloria Lisi; al Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi; al Vescovo della Diocesi di Rimini, Francesco Lambiasi



I più letti della settimana: