La Commissione di Vigilanza Rai diventa motivo di scontro in Senato

Nella serata di martedì, come annunciato, Paolo Barelli si è dovuto dimettere dall'incarico di capogruppo di Forza Italia alla Camera. Candidato unico, eletto per acclamazione, Enrico Costa, in realtà eletto non senza polemiche, visto che aveva lasciato Forza Italia anni fa per approdare in Azione, e poi rientrare. Per Barelli si profila, forse, un incarico a vice ministro per i Rapporti col Parlamento. Il titolare del ministero senza portafoglio è Luca Ciriani, che oggi al question time risponderà ad una interrogazione sulla sospensione del memorandum tra Italia e Israele nel settore difesa.

In Senato invece scintille e polemiche, e a finire sulla graticola è Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, Forza Italia. Dopo l'ok dell'Aula alla fiducia sul decreto per l'attuazione del Pnrr, bisognava passare al decreto sicurezza, che dovrà essere convertito in legge entro il 25 aprile e serve anche il passaggio alla Camera; ma sull'ordine dei lavori la senatrice 5Stelle Floridia, presidente della commissione Vigilanza Rai, tenta di riallacciarsi all'appello lanciato ieri dal presidente della Repubblica Mattarella. Floridia viene interrotta dalla vice presidente Ronzulli, che ritiene non si debba parlare di questo perché non all'ordine del giorno, le opposizioni insorgono, poi attaccano direttamente la vice presidente del Senato.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e gli interventi in Senato di Barbara Floridia, senatrice Movimento 5 Stelle, e Raffaella Paita, senatrice Italia Viva







