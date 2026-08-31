POLITICA ITALIA La confessione di Dario Franceschini: "Ho il Parkinson" Di Battista a Cuba riceve i medici dal Gemelli, ma per ora il trasferimento in Italia resta complesso

Spunta la tentazione ballottaggio per il centrodestra sulla legge elettorale. Se ne discuterà anche oggi in varie riunioni di maggioranza, prima del termine ultimo per la presentazione degli emendamenti in commissione Affari Costituzionali al Senato che scade domani alle 12. Tra gli alleati la più dubbiosa parrebbe la Lega, ma il rischio più grande sarebbe ritrovarsi maggioranze diverse tra Camera e Senato. “La gestione della legge elettorale riflette il terrore del centrodestra nei confronti di Vannacci – rileva Davide Faraone, Italia Viva – Non è serio che il testo venga continuamente cambiato in base ai sondaggi su Futuro Nazionale”. “Arriva un pirla che dice un'idiozia al minuto e la maggioranza entra nel panico, aggiunge pezzi alla legge elettorale per cercare di mettere una toppa”, chiosa Carlo Calenda, Azione, con chiaro riferimento a Roberto Vannacci. A proposito di opposizione, promette battaglia in Aula, senza escludere il ricorso alla piazza.

Intanto la compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana dove l'ex deputato del M5S è ricoverato da sabato: nella capitale cubana è giunta anche una equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica al politico che, sui social, ha scritto “Ce la metterò tutta per tornare presto”. Si è sentito anche al telefono col ministro Tajani, ma le sue condizioni resterebbero comunque gravi, e comunque non tali da consentire un trasferimento in Italia con volo di Stato sanitario.

Un altro uomo politico ha confessato la sua malattia, diagnosticata nel 2020: Dario Franceschini, più volte ministro ed ex segretario del Partito Democratico, in una intervista al Corriere della Sera ha detto di avere il Parkinson per rivolgersi agli altri ammalati come lui e consigliare loro di non isolarsi, e di continuare a vivere.

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