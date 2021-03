VIRTUAL TOUR La confisca come riscatto sociale possibile: al via la Settimana della Legalità In anteprima la presentazione del virtual tour sui beni confiscati

Anche l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della provincia di Rimini aderisce alla “Settimana della Legalità” della Regione Emilia-Romagna. Domani firma del protocollo a Rimini.

La diretta "CONFISCATI. Alla scoperta dei beni sottratti alla criminalità organizzata in provincia di Rimini” ad aprire la settimana di appuntamenti, con la presentazione in anteprima del primo virtual tour sui beni confiscati in Riviera. Realizzato sulla base della ricerca dell'avvocato Patrick Wild, fondatore del Gruppo Pio La Torre, e raccontato con la voce dell’attore Michele Di Giacomo virtual tour è un’evoluzione digitale del "Riviera mafia tour": l'autobus che accompagnava studenti, cittadini o giornalisti alla scoperta dei luoghi confiscati alle mafie.

"A ricordare e riveder le stelle” è il titolo della Giornata Nazionale promossa da Libera e nasce per ricordare oltre alle vittime anche il tema della cultura, che quest’anno ha sofferto chiusure e restrizioni. Per ricordare i nomi delle vittime, in rispetto della normativa anti Covid, non potendosi ritrovare a leggere in presenza i nomi saranno riportati sui manifesti che saranno affissi da domani e e diffusi nei centri abitati.

Nel video l'intervista a Patrick Wild, fondatore del Gruppo Pio La Torre

