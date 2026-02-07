TV LIVE ·
La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo festeggia il 50° anniversario

Dal 12 al 14 febbraio, grande festa a Bologna con una serie di iniziative

7 feb 2026
Nel video le interviste a Maurizio Fabbri, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna; Elena Ugolini, Vice Presidente Consulta emiliano-romagnoli nel mondo e Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza di Giunta.

Grande festa a Bologna, dal 12 al 14 febbraio, per i 50 anni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, nata “per accompagnare, rappresentare e valorizzare le comunità regionali all’estero”. Chiamati a raccolta i rappresentanti di 280mila cittadini che vivono in 20 Paesi esteri di 4 continenti. Mezzo secolo, dunque, “di relazioni, comunità, politiche pubbliche e legami che attraversano confini e generazioni”. 36 membri, di cui 15 residenti all’estero.

"Una tre giorni insieme a tanti componenti della consulta, quindi finalmente ci incontreremo in presenza. In più - afferma Maurizio Fabbri, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna - abbiamo realizzato con l'ufficio stampa un documentario sulle tante storie che ci sono arrivate e che riescono a comporre un po' questo puzzle dei tanti Emiliano-Romagnoli nel mondo che verrà proiettato venerdì. Io credo che sia molto importante questa relazione che abbiamo stabilito con i nostri concittadini. E' stato illuminato chi lo ha fatto 50 anni fa. Anche perché noi siamo una terra che vive anche di export, lo diciamo sempre, e viviamo nelle relazioni internazionali". 

Oltre a documentario “Fili invisibili”, realizzato dal Servizio informazione e comunicazione istituzionale dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e che racconta come sia cambiata l’emigrazione della regione e di come la Consulta si sia fatta interprete di questa trasformazione, ci saranno incontri e tavole rotonde aperte al pubblico, e il 13 febbraio verrà inaugurata anche la mostra “50 anni insieme agli emiliano-romagnoli nel mondo”, percorso che intreccia storia istituzionale e storie di vita. "Attualmente - dice Elena Ugolini, Vice Presidente Consulta emiliano-romagnoli nel mondo - ci sono tante associazioni, tutte vive, vegete e molto attive, e ci sono persone che sono nel rapporto con noi, dell'arte, la cultura, il lavoro, le radici che vogliamo comunque non perdere e il futuro che vogliamo costruire insieme".

Dalla Regione l'impegno a rafforzare il ruolo della Consulta. "Come Giunta -  conferma Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza di Giunta - vogliamo proseguire in questo rapporto, continuare ad investire sulla consulta come strumento di relazioni internazionali nella piena integrazione e collaborazione con l'Assemblea legislativa". 

