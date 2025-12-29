LA SENTENZA La Corte Costituzionale dà il via libera alla legge toscana sul suicidio assistito La norma n. 16 del 2025, la prima in Italia ad affrontare in modo organico le modalità di accesso, era stata impugnata dal governo come materia di competenza esclusiva dello Stato

Per molte persone, il fine vita non è una questione teorica, ma una realtà fatta di malattia, di attese, di decisioni difficili. E proprio ieri pomeriggio c'era attesa per una sentenza destinata a segnare il dibattito sul tema in Italia. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato sostanzialmente legittima la legge della Regione Toscana sul suicidio assistito, respingendo il ricorso presentato dal governo e confermando la possibilità per l'Ente di disciplinare localmente il tema.

La norma n. 16 del 2025, la prima in Italia ad affrontare in modo organico le modalità di accesso alle procedure, era stata impugnata dall’esecutivo con l’argomentazione che si trattasse di una materia di competenza esclusiva dello Stato. Secondo la Corte, invece, la disciplina toscana non contrasta con i principi costituzionali e rispetta i criteri già indicati dalla giurisprudenza.

La questione del suicidio assistito è infatti rimasta fino ad oggi in gran parte nella “terra di nessuno” normativa, a causa dell’assenza di una legge nazionale.

Già nel 2019 la Corte Costituzionale aveva stabilito che l’aiuto al suicidio non è punibile quando riguarda pazienti affetti da patologie irreversibili, in condizioni di sofferenza considerata intollerabile e dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, purché siano pienamente capaci di decisione e le condizioni siano verificate da strutture sanitarie pubbliche. Il tema del suicidio assistito è stato al centro di anni di mobilitazioni, spesso guidate da associazioni come l’Associazione Luca Coscioni, che ha sostenuto casi emblematici e ha spinto per riforme legislative e per il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita.

