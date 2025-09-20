FIERA DI RIMINI La decisione di escludere dal Ttg Israele fa ancora discutere La scelta di IEG, su richiesta di Comune e Regione, divide la politica nazionale. La ministra del Turismo Santanché esprime stupore e ribadisce che il turismo non va strumentalizzato

Il sindaco di Rimini Sadegholvaad e il presidente della Regione De Pascale hanno chiesto con una lettera al presidente di Italian Exhibition group, Maurizio Ermeti, di ripensare alla presenza dello stand di Israele al Ttg Travel Experience. Alla fiera del turismo, a Rimini dall’8 al 10 ottobre, “non è eticamente e moralmente accettabile – si legge nel testo congiunto - proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte”. Ieg ha accolto la richiesta, annunciando l’esclusione di Israele dalla manifestazione. La decisione è stata motivata dal venir meno delle condizioni per la partecipazione.

Immediata la reazione dell’Ufficio nazionale israeliano del Turismo, che parla di atto destinato ad acuire la spaccatura nei rapporti tra i popoli. Dolore e rammarico anche nelle parole dell’ambasciatore israeliano in Italia, che denuncia un’ennesima intromissione politica contro Israele. Anche la ministra del Turismo Santanché esprime stupore e ribadisce che il turismo non va strumentalizzato. Favorevole il Pd con la segretaria Schlein che plaude alla scelta: “A livello locale – dice – hanno fatto ciò che il governo finora non ha fatto, ovvero assumere una posizione chiara”. Per il Movimento 5 Stelle è una decisione coerente con i principi di pace”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: