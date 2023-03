La Diga di Ridracoli sta tracimando, non accadeva da 22 mesi

Le nevicate che nelle ultime settimane hanno interessato l'appennino romagnolo hanno innalzato la portata della Diga di Ridracoli, nel comune di Bagno di Romagna, fino a farla tracimare. Raggiunta quindi la capienza massima di oltre 33 milioni di metri cubi d'acqua. Un evento che mancava da 22 mesi per il principale invaso di raccolta d’acque della Romagna e della Regione Emilia-Romagna. L'ultima tracimazione risale infatti al 5 maggio 2021, frutto di ingenti piogge e soprattutto della neve caduta nell'inverno a cavallo tra 2020 e il 2021. Il punto minimo si è toccato il 20 novembre 2022 dopo una primavera e un'estate notevolmente siccitose, con appena il 24% di invaso occupato; poi il recupero in poco più di tre mesi e infine il colpo finale con le nevicate di febbraio. Dall'inizio dell'anno in corso sono stati registrati ben 190 millimetri di cumulata pluviometrica.