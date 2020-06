La festa dell'arrivederci per i piccoli di nidi e materne in attesa di tornare a settembre

È iniziata ieri dalle scuole di infanzia comunali il Gabbiano (San Giuliano mare), la Vela (Torre pedrera) e il nido Cappellini (marina centro) la “Festa dell’Arrivederci”, che permetterà agli alunni più piccoli di salutarsi nel giardino del proprio asilo, con compagni ed educatrici, per l’ultimo giorno di scuola. Un incontro all'aperto, sfruttando quegli spazi verdi in cui erano abituati a passare le mattinate prima dell’emergenza sanitaria. Un momento pensato in particolare per gli alunni degli ultimi anni, che lasceranno le proprie aule, i compagni e le maestre per affrontare in autunno una nuova scuola.

La festa dell’arrivederci continuerà fino al 9 giugno, con un calendario programmato per i nidi e le materne comunali di Rimini. “La commozione dipinta nei visi delle maestre e dei bimbi – commenta Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – sono la dimostrazione più forte di quanto forte fosse il bisogno di una ritrovata socialità dei più piccoli. Momenti brevi ma intensi che hanno restituito a grandi e piccini una gioia che aspettava da mesi di poter esplodere".

"Parte da qui il ritorno graduale alla normalità che passerà poi dai centri estivi e, questo è l’obiettivo di tutti - ha concluso - dal ritorno in classe a settembre per tutti”.