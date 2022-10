“La festa infinita”: Riccione festeggia i 100 anni

Sentiamo Daniela Angelini e Sandra Villa

L'hanno chiamata “la festa infinita”. 100 anni come Comune autonomo. Edizione speciale centenario, che parte in musica: questa sera Ron, domani Paolo Fresu, entrambi insieme alla POPular Folk Orchestra di Mirko Casadei. Appuntamenti fino al 6 gennaio, tra arte e storia. Pupi Avanti il 9 ottobre racconta la sua Riccione, nello stesso giorno, focus sul ruolo della medicina all'Ospedale Ceccarini. Ospite speciale, 11 ottobre, Nave Amerigo Vespucci sarà ormeggiata per tutto il giorno nello specchio d'acqua antistante la Perla Verde. Sapori e colori d'autunno nel terzo weekend di ottobre, con CiocoPaese, per arrivare al culmine dei festeggiamenti, il 19 ottobre, con il party in musica e parole a Villa Lodi Fè. Arte con, tra gli altri, il mosaicista Luca Barberini in “Tessere i sogni” e l'allestimento fotografico a Villa Mussolini “Fotoriccione: l'obiettivo di Pico”. Sono solo alcuni degli appuntamenti di una festa fatta per e con la comunità.

Nel video, le interviste alla Sindaca di Riccione Daniela Angelini e all'Assessora alla Cultura, Sandra Villa