La filiera dell'Emilia-Romagna – imprese, università e centri di ricerca – nella sede della Nasa a Houston

Continua la missione della Regione Emilia-Romagna in corso a Houston che ha fatto tappa a Clear Lake City, nella storica sede della Nasa, nel primo centro dedicato al volo umano nel 1961. Martedì l'incontro che il presidente Stefano Bonaccini e l'assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, hanno avuto con William Harris, amministratore delegato dello Space Center Nasa, e Daniel Jacobs, responsabile dei progetti di collaborazione internazionale. Con loro il viceministro alle Imprese e Made in Italy, Valentino Valentini, e il tenente colonnello Gaetano Fabrizio Tavano per il ministero della Difesa.

Presenti le aziende emiliano-romagnole attive nel settore aerospaziale, di ogni provincia, che prendono parte alla missione, che hanno potuto presentare i loro progetti. Un settore, quello dell'economia aerospaziale, ad alto potenziale di sviluppo per l'Emilia-Romagna. Per suoi comparti consolidati come avionica, infrastrutture e servizi di terra, manufacturing, materiali e simulazione avanzati; altri emergenti, ma ormai ad elevato peso specifico nella Data Valley regionale, come Big data e intelligenza artificiale, supercalcolo, realtà aumentata, monitoraggio terrestre e clima; fino ad ambiti nuovi come il volo spaziale commerciale, per il quale occorre sviluppare la ricerca anche nel biomedicale, scienze della vita e food. Nel complesso, sono 180 le imprese emiliano-romagnole potenzialmente interessate all'aerospazio.

"Parliamo di un settore strategico, ad alto valore aggiunto, con importanti ricadute a livello scientifico e industriale - hanno sottolineato il presidente Bonaccini e l'assessore Colla - per questo la filiera regionale della space economy sarà sempre più strategica, soprattutto se integrata con le maggiori reti internazionali. L'Emilia-Romagna si candida a essere tra i protagonisti di questo processo, grazie a una rete manifatturiera di elevata qualità e specializzazione".