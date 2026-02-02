TV LIVE ·
La Fontana di Trevi diventa a pagamento: 2 euro per potersi avvicinare

Siamo andati a chiedere ai turisti cosa ne pensano

di Francesca Biliotti
2 feb 2026

E' una novità storica per i monumenti di Roma, la Fontana di Trevi diventa a pagamento. Il Comune pensa di incassare non meno di 6 milioni di euro l'anno. Alle 11 erano già stati venduti 3mila biglietti, in questa prima giornata di pagamento per la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più visitati e conosciuti al mondo, anche perché finora totalmente gratuito. Ora servono due euro, per chi vuole il selfie più iconico, vicino all'acqua. Per tutti gli altri, si guarda da dietro le transenne. Ma come hanno preso la novità i turisti? I più contenti sono i residenti, che continueranno a non pagare.

Nel video le interviste a turisti e residenti, e agli assessori alla Cultura e al Turismo di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio e Alessandro Onorato




