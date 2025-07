La gioia di tornare a vivere il mare: successo a Rimini per "Spiaggia Libera Tutti"

E' un luogo dove ritrovare la libertà la nuova spiaggia inclusiva di Rimini. Qui persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive possono prendere il sole, fare il bagno, godersi l'estate. Non a caso si chiama “Spiaggia Libera Tutti” il progetto che, dall'inaugurazione, ha già fatto il pieno: oltre 500 ingressi in meno di un mese. L'accesso è gratuito. Ci sono docce, spogliatoi e strutture attrezzate.

Pensano a tutto gli operatori. Oltre al Comune, capofila dell'iniziativa è la cooperativa sociale “Amici di Gigi”, insieme a una rete di associazioni del territorio. Tra gli utenti si respira un clima di gioia per l'opportunità di tornare in acqua o anche solo passare tempo all'aria aperta in compagnia. Alcuni pensavano di non poter più tornare al mare e non nascondono l'emozione. Sullo sfondo la gratitudine per il personale della spiaggia, sempre pronto a dare una mano e ad accompagnare gli ospiti in acqua.

Nel servizio le interviste agli utenti e agli operatori Allegra Bartolini (cooperativa sociale onlus "Amici di Gigi") e Cristian Faccà (cooperativa "RiminiUp")