La giornata delle proteste tra Montecitorio e Senato

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, e di Luca Pirondini, senatore Movimento 5 Stelle

Qualche momento di tensione davanti alla sede di Confcommercio dove si svolgevano gli Stati generali del turismo balneare: il presidente di Più Europa Matteo Hallissey, accompagnato dall'influencer Ivan Grieco, mostrava cartelli per chiedere “liberate le spiagge”, “basta proroghe, gare subito”, come tra l'altro chiede da anni l'Europa, ma suscitando l'ira dei balneari che li hanno allontanati tra urla e spintoni. All'interno, nel frattempo, il ministro Salvini ha annunciato il decreto indennizzi entro il 31 marzo. In Senato invece protesta del Movimento 5 Stelle contro la risoluzione di Fratelli d'Italia che ha già ricevuto l'ok della commissione Cultura, e che di fatto apre le porte alla pubblicità del gioco d'azzardo nel mondo del calcio. E a proposito di proteste, davanti Montecitorio è arrivato un grande maiale di cartapesta, su iniziative di Greenpeace, per chiedere che venga sbloccata la legge, ferma in commissione, contro gli allevamenti intensivi. A Palazzo Chigi infine, l'atteso incontro tra la presidente del Consiglio, i penalisti, e l'associazione magistrati, Meloni ha spiegato che la separazione delle carriere serve ad ottenere un giusto processo: “Il giudice – ha detto – non deve solo essere, ma anche apparire terzo”.

