La grande festa di Rimini per il Papa: bagno di folla al Meeting e al porto per la Messa

Il collegamento di Maria Letizia Camparsi da Rimini

Il Papa è ripartito con l’elicottero per rientrare in Vaticano. È finita la Santa Messa al porto di Rimini, porto che è diventato una cattedrale a cielo aperto. Ad accogliere il Santo padre un boato. C’erano tra i 30mila e i 40mila fedeli ad ascoltare le sue parole, la liturgia. “E il momento di celebrare il mistero che dà senso a tutto - ha detto Papa Leone -. Il compito di ogni cristiano è accogliere, perdonare e liberare chiunque sia prigioniero del peccato”.

Prima di arrivare al porto, ha attraversato la città passando dall’arco d'Augusto, salutato da due ali di folla, e si è recato al Duomo di Rimini per incontrare disabili e poveri assistiti dalla Caritas, ogni passo una stretta di mano. Poi ha ascolta dal vescovo Nicolò Anselmi il racconto delle testimonianze di fede della città.

Ma il pomeriggio riminese è iniziato con la visita al Meeting. Momento più atteso della 47esima edizione.

Un’ondata di entusiasmo, quasi un tifo da stadio, lo accoglie alla Fiera di Rimini: ci sono 60mila persone, secondo gli organizzatori. Papa Leone XIV arriva al Meeting dopo la visita a San Marino e il pranzo a Pennabilli. Mani da stringere, sorrisi, cartelloni tutti per lui.

Poi l'attenzione dedicata all'arte: visita la mostra su Sant’Agostino e quella su Léon Harmel. Il Santo Padre si ferma, ascolta, dialoga. Poi attraversa i padiglioni, incontra persone, volontari, realtà del Meeting. Ma è al Villaggio Ragazzi che l’entusiasmo diventa incontenibile. Le famiglie cantano e gridano il suo nome, sporgono bambini da benedire: lui sorride e si lascia avvolgere dalla festa.

Ed ecco che arriva il momento più atteso: il discorso al Grand Auditorium pieno zeppo di gente. Quando il Pontefice entra, il pubblico impazzisce: tutti in piedi, molti salgono sulle sedie. Nessuno riesce più a stare fermo. Fazzoletti colorati sventolati in aria, cori, applausi. Un’esplosione di gioia. E il Papa, elettrizzato, li invita a vivere proprio così: con entusiasmo.

“Meeting per l’amicizia fra i popoli”: Leone parte da qui. Da un nome che – dice - oggi assume un significato ancora più forte, mentre il mondo è attraversato dalle guerre. La pace – sottolinea - è custodita da chi ama incontrarsi e non teme il confronto.

È l’ora della responsabilità – ammonisce -. E chiede di smascherare i rapporti di potere ingiusti, quelli alla radice di povertà, diseguaglianze e guerre.

L'invito più commosso è per i giovani: “Il futuro è una promessa, non una minaccia. Anche se molti non ci credono più. E allora silenziosamente è 'l'amor che move il sole e l'altre stelle' a suscitare speranza”. E prima di congedarsi, un ultimo appello: “Amate sempre la Chiesa e preservatene l’unità”.

Leone lascia il Meeting così: con l’entusiasmo di una folla che lo ha accolto come una star, con la voglia di trasformare quella gioia in incontro, responsabilità e fiducia.







