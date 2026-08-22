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La grande festa di Rimini per il Papa: bagno di folla al Meeting e al porto per la Messa

di Maria Letizia Camparsi
22 ago 2026
Il collegamento di Maria Letizia Camparsi da RiminiIl collegamento di Maria Letizia Camparsi da Rimini
Il collegamento di Maria Letizia Camparsi da Rimini

Il Papa è ripartito con l’elicottero per rientrare in Vaticano. È finita la Santa Messa al porto di Rimini, porto che è diventato una cattedrale a cielo aperto. Ad accogliere il Santo padre un boato. C’erano tra i 30mila e i 40mila fedeli ad ascoltare le sue parole, la liturgia. “E il momento di celebrare il mistero che dà senso a tutto - ha detto Papa Leone -. Il compito di ogni cristiano è accogliere, perdonare e liberare chiunque sia prigioniero del peccato”.

Prima di arrivare al porto, ha attraversato la città passando dall’arco d'Augusto, salutato da due ali di folla, e si è recato al Duomo di Rimini per incontrare disabili e poveri assistiti dalla Caritas, ogni passo una stretta di mano. Poi ha ascolta dal vescovo Nicolò Anselmi il racconto delle testimonianze di fede della città.

Ma il pomeriggio riminese è iniziato con la visita al Meeting. Momento più atteso della 47esima edizione

Un’ondata di entusiasmo, quasi un tifo da stadio, lo accoglie alla Fiera di Rimini: ci sono 60mila persone, secondo gli organizzatori. Papa Leone XIV arriva al Meeting dopo la visita a San Marino e il pranzo a Pennabilli. Mani da stringere, sorrisi, cartelloni tutti per lui.

Poi l'attenzione dedicata all'arte: visita la mostra su Sant’Agostino e quella su Léon Harmel. Il Santo Padre si ferma, ascolta, dialoga. Poi attraversa i padiglioni, incontra persone, volontari, realtà del Meeting. Ma è al Villaggio Ragazzi che l’entusiasmo diventa incontenibile. Le famiglie cantano e gridano il suo nome, sporgono bambini da benedire: lui sorride e si lascia avvolgere dalla festa.

Ed ecco che arriva il momento più atteso: il discorso al Grand Auditorium pieno zeppo di gente. Quando il Pontefice entra, il pubblico impazzisce: tutti in piedi, molti salgono sulle sedie. Nessuno riesce più a stare fermo. Fazzoletti colorati sventolati in aria, cori, applausi. Un’esplosione di gioia. E il Papa, elettrizzato, li invita a vivere proprio così: con entusiasmo.

“Meeting per l’amicizia fra i popoli”: Leone parte da qui. Da un nome che – dice - oggi assume un significato ancora più forte, mentre il mondo è attraversato dalle guerre. La pace – sottolinea - è custodita da chi ama incontrarsi e non teme il confronto.

È l’ora della responsabilità – ammonisce -. E chiede di smascherare i rapporti di potere ingiusti, quelli alla radice di povertà, diseguaglianze e guerre.

L'invito più commosso è per i giovani: “Il futuro è una promessa, non una minaccia. Anche se molti non ci credono più. E allora silenziosamente è 'l'amor che move il sole e l'altre stelle' a suscitare speranza”. E prima di congedarsi, un ultimo appello: “Amate sempre la Chiesa e preservatene l’unità”.

Leone lascia il Meeting così: con l’entusiasmo di una folla che lo ha accolto come una star, con la voglia di trasformare quella gioia in incontro, responsabilità e fiducia.




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