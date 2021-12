ARTE La grande fotografia di Elliot Erwitt in mostra a Riccione con “Family”

Fotografare significa letteralmente “scrivere con la luce”, e così Elliot Erwitt disegna i suoi ritratti in bianco e nero, scolpendoli come sculture. Saranno in mostra da domani alla Villa Mussolini di Riccione. “Family” è una raccolta di 58 scatti selezionati personalmente dall'autore. Tra questi immagini iconiche e fotografie inedite: storie umane che raccontano l'evoluzione di una famiglia dal dopoguerra all'inizio del nuovo millennio. Un tema universale, che riguarda l'umanità: niente è capace di scaldare di più gli animi, unire e dividere come il senso da attribuire alla parola “famiglia”.

Erwitt è nato a Parigi nel 1928 – ora ha 93 anni – da genitori russi di origini ebraiche. Ha trascorso l'infanzia in Italia per poi trasferirsi negli Stati Uniti, prima a New York e poi a Los Angeles. La fotografia lo ha accompagnato in tutti il suo percorso: in questa retrospettiva l'autore offre allo spettatore sia istanti di vita dei potenti della terra, sia scene privatissime, col suo ritmo divertente e al tempo stesso con la sua profonda sensibilità umana. Erwitt si esprime su un tema, la famiglia, che certamente ha avuto un'importanza determinante nella sua vita, con quattro matrimoni, sei figli e un numero di nipoti e pronipoti in divenire.

"Le fotografie sono state scelte personalmente dall'autore assieme a me - illustra Biba Giacchetti, curatrice della mostra -. Ci sono le famiglie tradizionali, quelle surreali, ci sono fotografie di grande romanticismo e anche autobiografiche. E poi ci sono degli scatti che hanno fatto la storia del mondo, come quella del funerale di Kennedy". "Inauguriamo la prima di due mostre fotografiche (ad aprile Steve McCurry) - continua Stefano Caldari, assessore alla Cultura di Riccione - che rappresentano una grande opportunità sia per la città sia per i tantissimi turisti".

Nel video le interviste a Biba Giacchetti, curatrice della mostra, e Stefano Caldari, assessore alla Cultura di Riccione

