La Lega insiste a fare accordi con Starlink di Elon Musk

La Lega insiste affinché l'Italia faccia accordi con Elon Musk, per la precisione con la società di comunicazione satellitare Starlink. Se ne parla durante la discussione sul disegno di legge Spazio approvato alla Camera, un provvedimento che per le opposizioni è stato un regalo a Musk, che vorrebbe un incontro anche col presidente della Repubblica Mattarella, ma finora dal Colle non arrivano risposte. La Lega comunque non demorde.

Sullo sfondo ci sono i rapporti tra Italia e Usa e lo scenario internazionale, con la guerra in Ucraina e il piano di riarmo di Ursula von der Leyen, oggi al centro della protesta di 50 fra deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, guidati da Giuseppe Conte, che si sono presentati al Parlamento di Strasburgo cartelli alla mano per dire “basta armi”, “no al riarmo”, “più lavoro meno armi”.

Non dispiace invece alla maggioranza il nuovo regolamento sui rimpatri che l'Europa sta mettendo a punto: col divieto di ingresso agli espulsi e aprendo alla possibilità di detenere i migranti fino al rimpatrio, torna l'eventualità di utilizzare i centri albanesi, finora negata dalla magistratura italiana.

Nel video le interviste a Stefano Candiani, deputato Lega; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Salvatore Sallemi, senatore Fratelli d'Italia