La Lega si mobilita per difendere Salvini: a Pontida il 6 ottobre

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra, e l'intervento di Keir Starmer, primo ministro Regno Unito

La Lega convoca d'urgenza il Consiglio federale dopo la richiesta dei pm di 6 anni di carcere per Matteo Salvini nella vicenda Open Arms: affiancato dall'avvocata e senatrice Giulia Bongiorno, Salvini annuncia una mobilitazione di partito e la manifestazione a Pontida il 6 ottobre “per il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani”, dice. “E' il patriota più coraggioso d'Europa per aver fermato l'immigrazione, è il nostro eroe”, scrive il primo ministro ungherese Orban, elogiando Salvini. La maggioranza compatta appoggia il vice presidente del Consiglio, mentre l'opposizione ritiene grave l'ingerenza della presidente Meloni che ha a sua volta attaccato la magistratura. Proprio di migranti, tra gli altri argomenti, hanno parlato Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Keir Starmer, nella sua prima visita ufficiale a Roma, che ha elogiato la politica italiana di lotta al traffico e alla tratta degli esseri umani. Anche il progetto Albania, con centri di accoglienza nei quali varrà la legge italiana ed europea, ha garantito Meloni, avrà bisogno di qualche altra settimana per essere avviato. I due Paesi collaborano poi insieme al Global Compact Air Programme, per sviluppare insieme al Giappone un velivolo di caccia di sesta generazione. A proposito di politica e magistratura, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, sentito come testimone nel processo che vede imputato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso di Alfredo Cospito. “Delmastro mi disse che non erano notizie riservate”, ha detto Donzelli, che aveva riferito nell'aula parlamentare di un incontro tra l'anarchico e quattro deputati del Pd, che si sono costituiti parte civile.

