POLITICA ITALIA La Lega torna all'attacco sulla pace fiscale Il rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio mette in guardia sull'azzeramento dei benefici per i lavoratori dipendenti

Dal consiglio federale della Lega arriva il rilancio sulla pace fiscale, come vuole Matteo Salvini, che chiarisce: non è una soluzione alternativa alle proposte degli alleati, ma complementare. L'obiettivo è approvare la norma entro l'estate in commissione, per averla operativa con la legge di bilancio da inizio 2026. E arriva anche un mezzo beneplacito dal ministro dell'Economia Giorgetti, per il quale i tempi ci sono, “ora bisogna lavorare con i dati alla proposta, poi c'è l'iter parlamentare”, spiega. Da definire la platea dei beneficiari. E infatti Giuseppe Conte non crede alla proposta di Giorgia Meloni di abbassare le tasse al ceto medio. Sempre secondo Giorgetti poi, la stima di crescita per l'economia fissata dal Documento programmatico di bilancio allo 0,6% nel 2025 “è pienamente realizzabile e auspicabilmente superabile”. Poi però arriva il rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio, per il quale la sostituzione del taglio del cuneo contributivo con un sistema di bonus fiscali, decisa dal governo Meloni, rende il sistema più esposto al cosiddetto drenaggio fiscale, o fiscal drag. Che rischia di azzerare i benefici per i lavoratori dipendenti, che finiscono per pagare dunque più tasse. Rispondendo al question time, il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida smentisce secco su alcune questioni inerenti la caccia.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e l'intervento alla Camera dei Deputati di Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura

